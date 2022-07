Empoli Beer Fest, la prima è già un successo

Appena conclusa l’edizione zero è già tempo di bilanci per la prima festa della birra empolese. Nata da un’idea dell’associazione per il Centro Storico di Empoli in collaborazione con Confesercenti Empoli e Food Festival Italia, la manifestazione si è svolta nella suggestiva cornice di Piazza Matteotti.

“Non possiamo che essere entusiasti – dichiarano gli organizzatori – i risultati sono oltre ogni aspettativa. Volevamo portare in centro un format che mancava. La risposta del pubblico è stata fantastica. In tutto l’arco dell’evento sono state alcune migliaia le persone che sono passate a trovarci.”

16 food truck, 4 main bar con birre artigianali, 5 spettacoli di primo piano con diverse band che, a rotazione, hanno animato il palco centrale. E poi mercatino artigianale e intrattenimento per bambini.

“Il potenziale di crescita è enorme – continuano dalle associazioni che hanno coordinato il progetto – abbiamo già molte idee per migliorarci ma con un punto fermo: la location. Piazza Matteotti, sarà sempre più protagonista delle nostre iniziative. Prima il successo del Mercato sui Giardini, ora la festa della birra. Stiamo andando nella direzione giusta in attesa del Natale”

"La prima edizione di Empoli Beer Festival è una delle tante scommesse a cui ho voluto credere, quando Confesercenti e AssociazioneCentroStorico me l'hanno proposta - sottolinea l'assessore alle Attività produttive del Comune di Empoli, Antonio Ponzo Pellegrini - Si è rivelato un evento che ha portato in piazza qualche migliaio di persone. In questi anni, ho sentito tantissime lamentele. Tanti si lamentavano perché Piazza Matteotti era buia e insicura. Pochi giorni fa abbiamo terminato il potenziamento dell'illuminazione pubblica nella piazza. Abbiamo scelto questa piazza per ospitare un evento e farla vivere, perché questa è la migliore risposta all'insicurezza. In piazza c'erano famiglie con bambini, c'erano tanti ragazzi ad ascoltare buona musica e chiacchierare sulle panchine. Ho visto una manifestazione estiva, ordinata, allegra, in una parola bella".

Buona la prima quindi per l’”Estate Empolese”, che prosegue tutti i martedì e giovedì del mese di luglio con le aperture serali dei negozi. Prossimo evento in programma sabato 9 luglio con la “Notte Bianca” che coinvolgerà le vie del centro, Piazza della Vittoria e Piazza Farinata degli Uberti.

Fonte: Confesercenti Empolese Valdelsa