Festa dell'Unità, a San Miniato per tutto luglio il ritrovo del Pd provinciale

Partecipazione, voglia di stare insieme e confronto. Questa l'essenza della Festa dell'Unità che torna a San Miniato Basso, dal 7 al 27 luglio, in veste provinciale.

Presentata questa mattina l'edizione della ripartenza post Covid, alla presenza del Pd locale, di Oreste Sabatino presidente Pd provinciale di Pisa, Vittorio Gabbanini del team organizzazione e consigliere del presidente Giani, Gabriele Toti responsabile organizzativo e sindaco di Castelfranco di Sotto, e della squadra di volontari storici anche in questo 2022 al lavoro per organizzare la festa.

"Ripartire con la nostra festa, nonostante le difficoltà, era importante per il territorio, per noi volontari e per il partito" afferma Azzurra Bonaccorsi segretaria comunale Pd, ricordando che durante lo stop causa pandemia alcune figure storiche della Festa dell'Unità sono venute a mancare. Un'edizione che tornerà anche nel segno di chi per la Festa dell'Unità di San Miniato ha dato tanto.

"Il Partito Democratico riparte nel segno dell'unità - afferma il presidente provinciale di Pisa Sabatino - uno sforzo possibile solo grazie a tante persone che si impegnano e che consentono al Pd di essere un partito presente e che ascolta". San Miniato sarà dunque il fulcro della Provincia per la Festa dell'Unità, "abbiamo voluto che si ripartisse da qui - continua Sabatino - per dare un segno di vicinanza al cuoio e avere una copertura territoriale ampia".

La festa, che animerà lo spazio intorno al Circolo Arci di San Miniato Basso per tutto il mese di luglio, sarà l'incontro tra convivialità e confronto con i rappresentanti istituzionali e politici del Pd, spiega ancora il presidente provinciale, saranno affrontati temi legati alle difficoltà della pandemia, le conseguenze della guerra ma allo stesso tempo le nuove opportunità, con il Pnrr e il Piano di sviluppo regionale.

Un dietro le quinte attivo, una macchina organizzativa alimentata dall'operosità di donne e uomini che donano il proprio tempo affinché la Festa dell'Unità possa esistere. E a loro va il ringraziamento del sindaco di Castelfranco e responsabile organizzativo Toti, "le feste dell'unità sono un patrimonio in termini di presenza da valorizzare, sia per la politica che per la rappresentanza".

Il programma prevede una fitta lista di ospiti, tra politici e istituzioni Pd, a livello locale, regionale e nazionale. Debutto con i 'Big' del Pd toscano chiamati all'appello già dalla prima sera, giovedì 7 luglio, alla presenza tra gli altri della segretaria regionale Simona Bonafé, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, assessori regionali e del senatore Tommaso Nannicini. Ha assicurato la sua presenza, in una data ancora da definire, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta.

Si prosegue tra dibattiti, salti indietro nel tempo per ripercorrere la storia delle Feste dell'Unità, il ricordo di David Sassoli e il confronto su tematiche oggi in prima linea, come ambiente, legalità e sviluppo. Ma anche guerra, lavoro e ciò che è al centro delle agende politiche. Il tutto condito da concerti, animazioni per bambini, teatro e libri. "Cerchiamo di coinvolgere quante più persone possibile - spiega Marco Greco, responsabile programma e capogruppo Pd in Consiglio comunale - abbiamo l'esigenza di far avvicinare le persone alla politica, per questo abbiamo preparato un programma ambizioso, per suscitare interesse".

(A breve il Programma Completo con date e ospiti)

Spazio al confronto politico, cuore della Festa dell'Unità, ma anche a momenti di spensieratezza con la musica, occasione per fare quattro passi di danza in pista, spettacoli, cucina tradizionale a tavola e cultura. Tra queste i libri, con uno spazio ad hoc che si dedicherà anche a presentazioni con autori, ricordi del passato e una mostra fotografica che mostrerà le feste dell'unità di una volta. Novità di quest'anno, la forma con la quale le serate verranno raccontate.

I cronisti d'eccezione saranno gli stessi volontari, come ricordato da Gabbanini, oggi impegnati negli ultimi ritocchi, tra gazebi da montare e insegne da dipingere.

Gonews.it sarà partner d'eccezione per raccontare la Festa dell'Unità da ogni punto di vista, attraverso la voce dei volontari, degli organizzatori e del pubblico che prenderà parte alle serate.