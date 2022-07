Ilaria Baldaccini al Chiostro della Propositura di Sant’Andrea

L’intima scrittura delle pagine più celebri di Fryderyk Chopin ed Erik Satie, tre capolavori di Claude Debussy, alcune composizioni tratte dall’ultimo cd di Ilaria Baldaccini, Notturni di tre autori del panorama musicale contemporaneo: Osvaldo Coluccino, Carlo Galante e Arduino Gottardo. Infine un breve brano musico-teatrale del compositore Alessandro Solbiati e un’opera pittografica di Sylvano Bussotti. Un programma estremamente vario, un seducente viaggio nella eterogeneità della scrittura musicale di due secoli di storia.

Ilaria Baldaccini sarà in concerto martedì 5 luglio 2022, alle 21.15, al Chiostro della Propositura di Sant’Andrea, nell’ambito del cartellone estivo ‘Concerti luglio’ del Centro Studi Attività Musicali Ferruccio Busoni. Pianista e clavicembalista, riconosciuta dalla critica interprete originale e raffinata, ha un’intensa attività concertistica in Italia e all'estero, prevalentemente come solista.

Allieva di pianoforte dei Maestri Maria Gloria Belli e Giovanni Carmassi, allieva di clavicembalo di Annaberta Conti e Gordon Murray (con il quale ha studiato presso l’Università per la musica e le arti interpretative di Vienna), alterna repertori barocchi, classici e contemporanei e svolge un costante lavoro di ricerca sulla letteratura pianistica poco conosciuta al grande pubblico o inedita.

Collabora con molti compositori del panorama musicale attuale e molte sono le opere che ha eseguito in prima esecuzione assoluta e a lei dedicate. Le sue esibizioni e incisioni (cinque i cd pubblicati, tre dei quali per SIAE-Classici di oggi - EMA Vinci Records) sono regolarmente recensite da importanti testate giornalistiche, presentate e trasmesse dalle principali emittenti radiofoniche. In uscita la corposa ed inedita registrazione di 100 brevi pezzi per pianoforte di Alessandro Solbiati - nei quali l’autore si serve anche dell’esperienza compositiva delle tecniche estese - e un monografico sulla produzione pianistica di Mark Andre. Pianista del Gamo Ensemble, collabora inoltre con il flautista Roberto Fabbriciani, con il fisarmonicista Francesco Gesualdi, con il soprano Valeriia Matrosova, con i quali interpreta musica del repertorio classico contemporaneo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa