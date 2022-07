Incendio a Bagno a Ripoli: chiusa via di Ritortoli

Incendio a Bagno a Ripoli questo pomeriggio, intorno alel ore 16. Via di Ritortoli, nel capoluogo, è al momento chiusa per le fiamme che si sono formate a bordo strada. L'incendio ha interessato anche una uliveta. Sul posto la Polizia municipale, Vab, Vigili del fuoco e carabinieri, per domare le fiamme, mettere in sicurezza la viabilità e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Fondamentale anche l’intervento di Drago 124 l’elicottero del reparto volo di Arezzo.

L'incendio è in via di risoluzione con piccoli focolai che restano da domare definitivamente. In corso la bonifica dell'area. Per il momento la viabilità resta chiusa.