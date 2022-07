Incendio domato a Poggibonsi, salvi case e agriturismi

Dalle 14.30 fino alle 16.30 i vigili del fuoco di Poggibonsi hanno domato un incendio in zona Luco-Bernino, vicino a delle case e degli agriturismi. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, due autobotti e l'elicottero Drago del reparto volo di Arezzo. È stato necessario chiudere la circolazione sulla provinciale verso la Strolla, come afferma il sindaco David Bussagli. Presenti anche volontari della Vab e della Racchetta, carabinieri, polizia e municipale. L'incendio poi è stato domato e non risultano rimaste danneggiate strutture e abitazioni. Bonifica in atto.