Il cantante dei Måneskin veste fucecchiese: completo bianco made in Drome

Dopo Vasco Rossi e Lady Gaga, anche le nuove generazioni di superstar indossano vestiario fucecchiese. Parliamo dgli abiti Drome, marchio milanese con sede operativa alle Botteghe di Fucecchio. Il divo che si è vestito con un completo in pelle bianco made in Fucecchio è Damiano David, cantante dei Maneskin, durante un concerto in Svezia.

La famiglia Rosati, il padre Ferrero e la figlia Marianna, continua a produrre abiti alla moda che piacciono al mondo della musica. Ricordiamo che nel 2017 fu Lady Gaga a indossare un vestito rosso Drome in un concerto a Vancouver.

Mentre Vasco Rossi ha scelto una giacca in pelle per il concerto magniloquente al Modena Park, sempre nel 2017. Cinque anni dopo, è il 'supermodel' e talentuoso cantante Damiano David a vestire Drome.