Misericordia di Firenze, un viaggio teatrale alla scoperta del Cimitero dei Pinti

Un viaggio teatrale d’eccezione, una prima assoluta alla scoperta del Cimitero monumentale dei Pinti con “Il Campo santo dei Pinti si svela e si racconta”. La Compagnia delle Seggiole, in collaborazione con la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, ha organizzato 4 serate dedicate alla scoperta dell’antico cimitero costruito nel 1747 in aperta campagna e in cui sono cessate le tumulazioni nel 1896. L’8, il 9, il 22 e il 23 luglio, 3 gruppi di 40 persone a sera (ore 20.30, 21.30 e 22.30) potranno vivere questa particolare esperienza in un luogo chiuso al pubblico da decenni. Due fratelli della Misericordia, una condannata a morte, la morte stessa e un becchino, saranno i fantasmi che accompagneranno il pubblico nel viaggio teatrale. Per informazioni e prenotazioni: www.lacompagniadelleseggiole.it