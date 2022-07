Nuovo mezzo alla Misericordia di Empoli grazie a 'Progetti del Cuore' e alle aziende locali

Continua la proficua collaborazione tra la Misericordia di Empoli e la società benefit “Progetti del Cuore” all’insegna della solidarietà verso la comunità, con la numerosa partecipazione di professionisti ed aziende dell’empolese e delle zone limitrofe. Una sinergia che ha come obiettivo la dotazione di un mezzo (Fiat Doblò) perfettamente attrezzato per il trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria, che la Misericordia può utilizzare in comodato d’uso gratuito. Moltissime le attività e gli esercizi commerciali che hanno scelto di sostenere il progetto e che sono stati coinvolti, Venerdì 1 Luglio, nella cerimonia di inaugurazione del mezzo e di ringraziamento per la collaborazione, alla presenza del Governatore della Misericordia di Empoli Pier Luigi Ciari, del Provveditore Gionata Fatichenti e della Dott.ssa Ada Donati, in rappresentanza di “Progetti del Cuore”.

Ad aprire l’evento il saluto del Governatore Ciari, che ha ringraziato con grande emozione i sostenitori dell’iniziativa: “La Misericordia è il braccio operativo di una comunità generosa e solidale di cui voi siete un esempio straordinario – ha esordito Ciari – Vi siamo profondamente grati per esserci vicini nell’aiuto quotidiano agli altri. Con il vostro prezioso sostegno possiamo adesso disporre di un ulteriore mezzo attrezzato che ci aiuta ad essere più efficienti nel supporto alle persone che hanno bisogno, alle persone diversamente abili e a chi vive in stato di difficoltà, offrendo un importante ed insostituibile servizio dal punto di vista socio-sanitario.”

I professionisti e le aziende locali che hanno sostenuto il progetto, consentendo la dotazione del mezzo attrezzato alla Misericordia, sono: Studio Tecnoingegno Ing. Nicola Mainardi;

Empoli For Charity Onlus; Riability Srl; Becarelli Dr. Claudio; Agenzia Immobiliare Mori; Puntazzurra Bar Tabacchi; Cartotecnica Romagnoli Snc di Romagnoli M. E C.; Autoricambi Grazzini Srl; Miriam2 Srl; Rimac Srl; Empoli Club Immobiliare Sas; Ciampalini Costruzioni Meccaniche S.R.L.; Electro G di Carbonicini Gabriele; Uni.Ass. Snc di Marianelli Paolo & C.; Studio Tecnoingegno P.Ind. Giuseppe Bugetti; S.O.D. Srl; Bottonificio La Perla S.R.L.; Studio Tecnico Fontani Gianni; Nolcar Srl; Borgi & Collitorti Spa; Centro Ottico Empolese; Panificio di Ponzano Snc di Barbetti Valerio & C.; Rando.Pharma Srl; Immobili e Servizi Srls; Maggiorelli Grafica Srl; Industrie Bitossi S.P.A.; Rigoletto Srl a Socio Unico; Uniwellness Soc. Sport. Dilettantistica Arl; Il Piccolo Principe Soc. Coop. Soc. – Onlus; Scatolificio River Snc di Chini Gloria e C.; I'vecchio Bar Bini di Sammicheli Emilio e Ulissi Lorenzo Snc; Rag. Aldo Lolli; Fustellificio Matteucci di Luca Tarabusi; Falorni Gianfranco Srl; Gala Studio Co. di A.U.A.A.; Agricola Ferrale Sas di Bianconi Franco E C.; Geocasa Costruzioni Sas; Eurospurghi Srl; Save Srl; Antincendio Gifa di Farinelli Giovanni; Hair Fantasy di Stortini Daniele; D.M.M. Truck Srl; Antonini S.R.L.; Nuova Piegavelox S.R.L.; Dieffepel Srls; Pianeta Acqua Srls; Emporio dell'auto Empoli Srl; Santini Rottami Srl; Colorificio 84 S.R.L.; Masoni Assicurazioni Snc; Turri Serramenti Srl; Agenzia Immobiliare; Baggiani di Baggiani Daniela; Officina Meccanica Corsini S.N.C. di Corsini Alessio & C.; Denim Srl; Termolan Srl; Mauro Arzilli; Edilpont. Srls; Giannini Dott. Donatello; Officina O.R.M.A. Snc.

Fonte: Venerabile Arciconfraternita Della Misericordia Di Empoli