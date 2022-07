Palio dei Barchini di Castelfranco, incontro pubblico con San Michele

L'anno Paliesco 2022 si è da poco concluso, purtroppo non nel modo che avremmo immaginato. Le profonde divergenze con l'Associazione Palio degli ultimi anni, culminate con gli avvenimenti dell'edizione 2021, ci hanno portato all'estrema decisione di non conferire mandato per l'anno 2022 e di non veder partecipare il barchino giallonero al Palio per la prima volta in 36 anni di storia.

Crediamo che quanto successo quest'anno non debba mai più accadere in futuro. Crediamo che il Palio abbia bisogno di una svolta, per smuovere nel Paese la voglia di Palio da tempo sopita. Crediamo che questa svolta debba venire dalle Contrade, vero cuore pulsante della Manifestazione durante tutto un intero anno.

Abbiamo riflettuto a lungo su come poter raggiungere questo rilancio, osservando le realtà vicine a noi e quelle in cui il palio è elemento distintivo in ambito nazionale. Abbiamo elaborato una proposta che vorremmo condividere, non solo con le altre Contrade, con l'Amministrazione Comunale e con l'Associazione Palio, ma con l'intera comunità castelfranchese.

Invitiamo, dunque, tutta la cittadinanza di Castelfranco a partecipare all'incontro pubblico, da noi organizzato, che si terrà Giovedì 7 luglio 2022 alle ore 21:30 presso l'oratorio San Severo. Auspichiamo una copiosa partecipazione per poter instaurare un sano e costruttivo dibattito sul futuro della nostra amata Manifestazione.

Fonte: Contrada San Michele in Caprugnana di Castelfranco di Sotto