È scomparso Paolo Grossi, presidente emerito della Corte Costituzionale

A 89 anni è morto Paolo Grossi, presidente emerito della Corte Costituzionale. Nato nel 1933 a Firenze, è scomparso nelle ultime ore. Era anche uno storico del diritto italiano e per oltre quarant'anni ha insegnato all'Università di Firenze.

Giurista, accademico, è stato presidente della Corte Costituzionale dal 2016 al 2018. Ha insegnato anche alle università di Macerata, Napoli e Siena. Sono molti i ricordi che si susseguono nella giornata di oggi, lunedì 4 luglio.

Ordine degli Avvocati: "Notizia triste"

“È una notizia triste. Paolo Grossi è stato un grande uomo, un giurista eccelso che ha dato lustro non solo all'Università di Firenze ma a tutta la comunità giuridica e scientifica fiorentina e italiana”.

Il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze Giampiero Cassi esprime il cordoglio dell'avvocatura fiorentina per la morte di Paolo Grossi, presidente emerito della Corte costituzionale, storico del diritto italiano e professore per oltre 40 anni all'Università di Firenze.

“Grossi è stato un punto di riferimento per tutti noi - ha detto Cassi -. Professionalità, competenza, passione per quello che faceva e una grande cultura del lavoro. Un esempio per tutti".

Gandola (FI): "Maestro e giurista insigne"

“La scomparsa del professor Paolo Grossi, Presidente emerito della Corte costituzionale e decano dell’Università degli Studi di Firenze mi addolora profondamente. Maestro e giurista insigne, docente illuminato, storico del diritto italiano, da studente della Cesare Alfieri di Firenze l’ho conosciuto personalmente durante i tanti convegni della lista studentesca "Studenti per le Libertà" per poi apprezzarlo durante il seminario di studi e ricerche parlamentari "Silvano Tosi". Professore all’Università per oltre quarant'anni, ha saputo trasmettere l’amore per il diritto ad intere generazioni di studenti, da sempre un punto di riferimento anche per noi politici, un intellettuale di rango che ci mancherà moltissimo”.

Così in una nota Paolo Gandola, consigliere metropolitano Forza Italia - Centrodestra per il cambiamento.

Milani: "Lutto che colpisce la città"

“Il presidente emerito della Corte costituzionale, storico del diritto italiano e professore per oltre quarant'anni all'Università di Firenze ci ha lasciato. Una brutta notizia – commenta il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – che colpisce tutta la nostra città. Abbiano avuto la fortuna di poterlo ascoltare nella monumentale Lectio Magistralis che ha gettato le basi, ideali, di un percorso necessario per la Commissione “Per il contrasto a Firenze dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza”. Proprio il professor Paolo Grossi – aggiunge il presidente Milani – ci ha richiamati all’impegno per essere costruttori di un futuro che rimetta al centro la persona e la sua dignità intesa come complesso di quelle dimensioni valoriali che si sostanziano nella dignità, richiamando il lavoro dei Padri Costituenti, a partire da Giorgio La Pira, che hanno efficacemente connotato la Carta Costituzionale sul deciso e pieno antifascismo, e sulla persona intesa come fine della comunità repubblicana. Anche a nome del Consiglio comunale – conclude il presidente Luca Milani – esprimo il cordoglio ai parenti ed amici del professor Paolo Grossi”.

UniFI: "Ha segnato la storia"

"Paolo Grossi ha segnato la storia del diritto italiano con importanti innovazioni: sino al suo arrivo, nel mondo universitario la storia del diritto era storia del diritto medioevale; con lui quel 'grande polmone storico' si apre al moderno e sino al contemporaneo, e muta anche, con il suo arrivo al Consiglio universitario nazionale, il nome stesso della disciplina accademica. Fermamente convinto del dialogo interdisciplinare e della unitarietà della scienza giuridica, Grossi ha applicato la propria attività di studioso a un diritto socialmente orientato ed analizzato all'interno della dimensione costituzionale". Così l'Ateneo di Firenze ricorda Paolo Grossi.

Amato: "Lo ricorderemo negli anni"

"Pochi studiosi sono stati maestri autentici come lo è stato Paolo Grossi: per i suoi scavi insuperati nelle radici e nel senso attuale del pluralismo giuridico al di là dello statualismo, per la scuola che ha creato attorno a sé, per gli studi che ha animato sulle sue riviste. E infine per il suo ruolo alla Corte costituzionale, dove ha insegnato a tutti noi la ricerca dell'equilibrio e quindi, ovunque possibile, della decisione consensuale; e dove, da Presidente, con la sua naturale e riconosciuta autorevolezza, ci ha presieduto davvero, anche nei momenti più difficili". Così il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato alla notizia della scomparsa, oggi, del presidente emerito della Consulta, professor Paolo Grossi. "Lo piangiamo oggi - ha aggiunto Amato - e continueremo a ricordarlo negli anni a venire".