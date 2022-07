Pistoia Festival, salta Bobby Solo

Pistoia Festival 2022: ecco due modifiche al calendario degli eventi rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi.

Il concerto di Bobby Solo previsto per martedì 5 luglio alle 21 nella Fortezza Santa Barbara non si svolgerà.

L’evento di giovedì 7 luglio alle 21.15 a Villa Stonorov dal titolo Acanto Duo non si terrà. Al suo posto, sempre nell’ambito di Spazi Aperti/L’Antidoto, alle 21.15 il concerto Sax on screen con il Quartetto Cherubini formato da Simone Brusoni (sax soprano), Adele Odori (sax contralto), Leonardo Cioni (sax tenore), Ruben Marzà (sax baritono). Un viaggio nella storia del grande e piccolo schermo, una prospettiva nuova e insolita sulle più celebri colonne sonore di musical, cinema e serie tv. L’iniziativa è a cura di Associazione Teatrale Pistoiese in collaborazione con Fondazione Vivarelli e Fondazione Caript. Info e prevendita: biglietteria Teatro Manzoni, online su www.bigliettoveloce.it e www.teatridipistoia.it, telefono 0573 991609 – 27112. La sera dei concerti direttamente nella sede degli eventi dalle ore 20.15.