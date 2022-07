Raccolta differenziata, parte il terzo ritiro a Castelfranco

Partirà il prossimo mercoledì 6 luglio, e proseguirà per tutto il mese di luglio e agosto il terzo passaggio del ritiro porta a porta dell'organico. Ogni mercoledì, in questi due mesi, la raccolta differenziata a Castelfranco di Sotto viene potenziata. La raccolta della carta è confermata al mercoledì insieme al terzo turno dell'organico.

Il Comune ha rinnovato questo servizio straordinario, in vista della stagione più calda.

Consegna kit per la raccolta differenziata

Si comunica inoltre che la consegna annuale dei sacchetti per la raccolta porta a porta dei rifiuti sarà programmata a settembre, a causa di problemi riscontrati da Geofor nel reperire materiale.

“Le tensioni geopolitiche degli ultimi mesi, sommati ai due anni di pandemia, hanno generato conseguenze rilevanti sulle variabili economiche e sui mercati- scrive in un comunicato Geofor - . In particolare, l’incertezza sull’evoluzione del conflitto in Ucraina e l’aumento dei prezzi delle materie prime hanno portato ad una mancanza del prodotto finito, con particolare riguardo ai prodotti derivanti dalla cellulosa e bioplastiche”.

I giorni e gli orari di consegna di settembre saranno comunicatI nei prossimi mesi.

