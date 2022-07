Rapina tabaccheria con una tavola di legno poi si costituisce: denunciato 24enne a Viareggio

Armato di una tavola di legno è entrato in tabaccheria, portando via alcuni biglietti gratta e vinci per un valore di 200 euro. Nella serata di ieri la polizia di Viareggio ha identificato e denunciato a piede libero l'autore della rapina, avvenuta nell'esercizio commerciale in via Coppino.

Da subito le indagini si sono concentrate su una persona già nota alle forze dell'ordine che ritrovatasi alle strette, ieri sera si è costituita al Commissariato. Si tratta di un 24enne italiano, che ha confessato alla polizia di aver commesso la rapina presso la tabaccheria, non fornendo giusitificazioni al suo gesto. Il 24enne è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lucca per il reato di rapina aggravata.