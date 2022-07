Rotary Lorenzo il Magnifico, Giuseppe D'Aliesio nuovo presidente

Pino D’Aliesio, classe 64 dirigente d’azienda privata fiorentina, sarà il presidente del RC Firenze Lorenzo il Magnifico per l’annata 2022/2023; ha ricevuto il collare da Carlo Steinhauslin nel corso dell’evento svolto a Villa Viviani (Firenze) Giovedì 30 giugno, alla presenza di soci e personalità cittadine.

Un club unito nonostante le difficoltà legate alla crisi sanitaria nel nostro Paese, è riuscito a portare a termine i molti service in programma, tra questi ricordiamo quelli nei confronti di Villa Lorenzi, con la fornitura di 3 tavoli e 27 sedie, ma anche in favore del Banco Alimentare di Pontassieve, dell’Associazione Voa Voa Onlus e della Fondazione Marta Cappelli. Il club ha contribuito con un service nei confronti dell’Associazione Aureo Anello, gestita da Julia Holloway e operante nel Cimitero degli Inglesi di Firenze.

Tante anche le attività di sostegno svolte dal R.C. Lorenzo il Magnifico insieme ad altri club dell’area metropolitana di Firenze, tra queste si ricorda il finanziamento di 2500 euro devoluto alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer per il progetto di formazione sulle urgenze neuropsichiatriche.

"Il merito è di tutti i magnifici soci del nostro club che hanno contribuito in questo anno, siamo riusciti a devolvere un importo complessivo di quasi 22.000€, ed anche a lasciare le casse del club in ordine per il prossimo presidente. Giuseppe infatti è la persona seria, onesta e corretta, e sono certo sarà in grado di concludere un’ottima annata" – dichiara Carlo Steinhauslin.

Nel corso della bella serata sono stati consegnati anche i Paul Harrys Fellow, massima onorificenza rotariana, a Roberta Rafanelli, Roul Masini, Giuseppe Scarfì ed al socio onorario del club padre Bernardo Gianni abate dell’Abazia di San Miniato al Monte.

"Nonostante riesca a partecipare poco alle conviviali del club, ogni volta respiro un grande senso di amicizia ed affetto nei miei confronti, e questo è per me un grande arricchimento. Vorrei contraccambiare organizzando per il club una visita speciale all’Abazia di San Miniato, una volta conclusi i restauri del grande mosaico bizantino" – dichiara Bernardo Gianni.

Momento clou della serata il passaggio del collare tra Carlo Steinhauslin presidente uscente e Pino D’Aliesio che ha presentato la sua squadra per l’annata 2022/23.

"Per me è un grande onore rappresentare il Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico, con la mia squadra, composta da tanti nuovi soci, stiamo già pianificando i primi service dell’anno che partiranno già dal mese di Settembre. Nel mese di Novembre invece abbiamo già in programma una attività di sostegno delle Misericordie di Firenze per il progetto ‘io mi controllo, le Misericordie per la prevenzione’.” – racconta Pino D’Aliesio.

Sul finire della serata è stato presentato anche il nuovo libro del socio Carlo Morganti dal titolo "Dalle peripezie belliche di ragazzo, alle imprudenze di oltre cortina".

Un racconto in prima persona dell’autore suddiviso in quattro capitoli dove si raccontano sia episodi infantili, anche drammatici vissuti durante la guerra ma anche vicende personali legate all’alluvione di Firenze quando Carlo era farmacista in Santa Maria Nuova.

Organigramma del club 2022/2023

Presidente: Giuseppe D’Aliesio

Vicepresidente: Stefano Sacchetti

Segretario: Emanuele Amodei

Vide Segretario: Laila Gregorin

Tesoriere: Stefania Mariotti

Consiglieri: Nertil Bargil, Daniele Amendola, Raoul Masini

Past President: Carlo Steinhauslin

Incoming President: Emanuele Amodei

Revisore Legale dei conti: Gabriele Cecchini

Istruttore del Club: Rita Pelagotti

Amministrazione e statuto

Presidente: Marco Mainardi

Componenti: Stefania Mariotti, Emanuele Amodei, Marco Mainardi

Rapporti con la stampa e pubbliche relazioni

Presidente: Laila Gregorin

Componenti: Chiara Bendinelli, Roberta Bambagini Scheggi, Laila Gregorin

Sviluppo dell’Effettivo

Presidente: Paola Del Mastio

Componenti: Mirko Bonechi, John Mac Kay, Roberta Rafanelli, Raoul Masini, Marilù Bartiromo

Progetti

Presidente: Sergio Strada

Componenti: Sergio Strada, Fabio Braccianti, Stella, Lomascolo, Giovanni Gandolfo

Fondazione Rotary

Presidente: Elisabetta Giotti

Componenti: Elisabetta Giotti, Raoul Masini, Giuseppe Giordano

Rotaract

Presidente: Silvia Guetta

Componenti: Giuseppe Giordano. Silvia Guetta, Giovanni Gandolfo

Cultura

Presidente: Angelita Benelli

Componenti: Angelita Benelli, Stefani Mariotti, Simone Rocca

Fonte: Ufficio stampa