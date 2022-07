Ruba cellulare e chiede soldi per riaverlo, arrestato 18enne a Firenze

Arrestato per estorsione un 18enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, trovato a strappare il cellulare a un turista e a chiedere poi soldi per ridarglielo. Il fatto è accaduto domenica alle 7 in via Verdi a Firenze. Il turista sardo stava tornando in albergo quando è stato bloccato, minacciato e colpito a pugni dal nordafricano. "Dammi i soldi" gli avrebbe intimato stringendolo contro un muro. L'altro gli ha consegnato il cellulare e da lì è partita la 'trattativa' per avere soldi in cambio del cellulare. Il turista gli ha consegnato 150 euro ma il tunisino è scappato con telefono e denaro. Una volta chiamato il 112 da parte di alcune persone che hanno assistito alla scena, sono entrati in scena gli agenti della volante della polizia, che ha beccato il tunisino in Borgo dei Greci. Con lui un minorenne, armato di coltello a serramanico, che è stato denunciato per porto abusivo d'armi.