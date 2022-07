Servizi all'impresa, estetista e calzaturiero: corsi IeFP di Forium a Santa Croce ed Empoli l'alternativa pratica e gratuita alla scuola superiore

Opportunità da cogliere al volo per avvicinarsi nella maniera migliore nell’intricato ma stimolante mondo del lavoro: l’agenzia formativa Forium di Santa Croce sull’Arno ha in cantiere per l’anno formativo 2022-23 tre corsi, relativi ad ambiti differenti ma comunque ricercati delle aziende, tutti destinati a giovani con meno di 18 anni compiuti. Si va da OSI (il corso che concede una qualifica europea come operatore ai servizi d’impresa) passando per Cal.F – operatore calzaturiero e concludendo con E.A.2, il percorso triennale per addetti estetisti. Si tratta di triennali IeFP (acronimo di Istruzione e Formazione Professionale), delle vere e proprie alternative alle scuole professionali tradizionali, gratuite grazie ai fondi del progetto GiovaniSì della Regione Toscana. Le iscrizioni sono ancora possibili – sono a disposizione gli ultimi posti – e lo saranno fino a esaurimento o al massimo al 9 settembre. Questa tipologia di corsi prevede la realizzazione di un intervento formativo della durata di 3168 ore. Di conseguenza chi porta a termine OSI, E.A.2 o CAL.F si guadagna l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all’istruzione professionale previsti dalla normativa vigente.

CORSO OSI. Ma andiamo con ordine, partendo da OSI, corso realizzato in partnership con l'agenzia formativa Copernico Scarl: l’operatore ai servizi di impresa interviene, a livello esecutivo, nel processo di amministrazione e gestione aziendale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. Per ogni anno di frequenza sono previste 1056 ore di formazione, incentrate su molte materie, da quelle tradizionali a quelle più specifiche per un operatore di impresa: a questo proposito verranno approfondite politiche su sicurezza, ambiente e qualità; le tecniche di lavoro, l’organizzazione dell’impresa e il marketing; le regole dell’accoglienza; la gestione della corrispondenza e delle comunicazioni telefoniche; come organizzare riunioni e trasferte. E poi la registrazione della documentazione contabile, la redazione ed emissione dei documenti di vendita e di acquisto, la valutazione della correttezza delle attività amministrative nella relazione con servizi e interlocutori interni/esterni. Questo significa avere in mano un “pezzo di carta” che può essere più che utile per trovare un impiego.

CORSO CAL.F. Il corso triennale CAL.F. – Operatore Calzaturiero Firenze viene organizzato a Empoli, in partnership con l'agenzia Centro Life. Anche qui la durata è triennale, con 3168 ore di formazione. L’operatore delle calzature interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione calzature, attraverso la lavorazione e il trattamento di materiali per il confezionamento in prodotto calzaturiero, con competenze nella pianificazione e organizzazione del proprio lavoro, nella preparazione dei modelli, nel taglio delle pelli, nel montaggio e finitura della calzatura. La sede stavolta la mette a disposizione Centro Life, nei locali del Centro*Empoli di via San Mamante, per un percorso che ben si innesta in un territorio dove la tradizione calzaturiera è vanto e dove le aziende cercano continuamente manodopera per non disperdere un know-how di totale eccellenza frutto di decine di anni di lavoro e sperimentazione, tanto che le grandi griffe internazionali spesso si appoggiano ai calzaturifici del Valdarno e dell’Empolese per i loro prodotti di nicchia ed eccellenza.

Per le attività di laboratorio pratico di montaggio e finissaggio calzature sono state attivate collaborazioni con aziende calzaturiere della zona.

PERCORSO “EA2 – Estetista Addetto”. La sede didattica è quella di Forium, in via del Bosco 264 a Santa Croce sull’Arno. Come ben noto l’estetista addetto è una professionalità che opera prevalentemente nel settore dei servizi estetici. Trova impiego presso centri di estetica, saloni di bellezza, centri benessere e termali. Il corso triennale – oltre a una preparazione sulle materie più generaliste – si focalizzerà su quelle più propriamente riservate all’ambito della bellezza: norme del campo Estetico; primo soccorso; igiene; anatomo-fisio-patologia umana; tecniche di visagismo e trattamenti corpo; tecniche di epilazione, elementi di scienze biologiche e chimiche per l’estetica; uso degli strumenti e dei cosmetici; tecniche di manicure e pedicure; tecniche di massaggio e tecniche di trucco. Questo corso dà seguito al successo della prima edizione di “EA – Estetista Addetto” il cui triennio è in conclusione proprio in queste settimane.

Per quanto riguarda i materiali didattici, quelli a disposizione dei corsisti di tutti i progetti saranno totalmente digitali: infatti non sarà necessario acquistare nessun libro di testo. Ogni alunno sarà dotato di un tablet attraverso il quale usufruire di contenuti on line, e di materiale per l’esercizio della professione in modo completamente gratuito. Saranno previste anche interessanti e formative attività extra curriculari: laboratorio uso e abuso di alcool e sostanze (8 ore); laboratorio di Writing (10 ore); laboratorio di Service Learning (10 ore); incontri con gli studenti e le famiglie (6 incontri nei 3 anni). Inoltre verrà offerto un seminario per docenti sugli aspetti metodologici (4 ore).

I ragazzi saranno sempre seguiti da un tutor che si confronterà con genitori/tutori e gruppo di lavoro. Ognuno dei tre percorsi rilascia, previo superamento dell’esame finale, una qualifica 3EQF riconosciuta a livello europeo e subito spendibile nel mondo del lavoro. Tre opportunità molto diverse ma accomunate dalla non banale caratteristica di offrire basi e competenze di ottimo livello per iniziare un percorso lavorativo man mano foriero di soddisfazioni. In poche parole, per partire col piede giusto!

Per informazioni: Forium, Via Del Bosco 264, Santa Croce s/Arno; telefono 0571360069, email info@forium.it (referenti Cinzia Mastromarino ed Elena Profeti). Per il corso CAL.F ci si può rivolgere anche al Centro Life di via San Mamante 44 a Empoli (0571 942154 – email centrolife@alice.it, referenti Anna Ravegnani e Annamaria Sonnimini).