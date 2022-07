Il Comune di Empoli comunica che, a partire da oggi, lunedì 4 luglio 2022, e per tutto il periodo estivo, il servizio Protocollo svolto nei locali del servizio Urp, al piano terra del Palazzo Comunale di via del Papa 41, è sospeso nei pomeriggi del lunedì e del mercoledì.



Il servizio resta aperto alla cittadinanza nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13.30 e il sabato mattina in orario 8.30-12.