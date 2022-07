Sorpreso a rubare una bici, in manette 42enne

Un 42enne è stato arrestato a Scandicci per furto. Nel corso della notte del 2 luglio, i carabinieri sono intervenuti alla fermata della tramvia Villa Costanza. Lì hanno sorpreso il 42enne, di origini tunisine, che stava cercando di nascondersi dietro un'auto. Fermato, è stato trovato con una bici appena rubata dalla rastrelliera. L'uomo aveva verosimilmente spezzato la catena di sicurezza, che peraltro aveva con sé. Il 42enne è stato arrestato in flagranza per l’ipotesi di furto aggravato e trattenuto in camera di sicurezza per poi essere giudicato con il rito direttissimo. L'arresto è stato convalidato con l’applicazione della misura dell’obbligo firma.