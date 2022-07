Un 28enne è stato arrestato per spaccio a Firenze. Il giovane, di origini marocchine, è stato sorpreso dai carabinieri in viale Pieraccini all'interno di una dismessa scuola di infermieri. Il 28enne aveva con sé circa 90 grammi di hashish oltre a 190 euro, ritenuti provento dello spaccio. Aveva anche un bilancino di precisione, materiale per la pesatura e per il taglio della sostanza. Tutto è stato posto sotto sequestro, il giovane è finito in manette.