Stasera esco, le serate estive di Empoli iniziano con il concerto del Cam

Su il sipario sulle serate sotto le stelle nel giardino del Torrione di Santa Brigida, via delle Antiche Mura. Un cartellone di spettacoli musicali, teatrali, culturali che entreranno nel vivo in questi giorni e accenderanno la città.

Le prime serate di ‘Stasera Esco 2022’ portano la firma dei giovani allievi del Centro Attività Musicali, il Cam di Empoli, che si esibiranno davanti a un pubblico ‘vero’ il 4 e 7 luglio 2022, alle 21, con ingresso gratuito. Si tratta di un palcoscenico estivo di prestigio per ragazze e ragazzi che si impegnano nello studio della musica e che non mancano di animare la città in molte occasioni.

Si prosegue il 6 luglio, alle 21.30, con la prima de Il Paese dei Raccontatori che porterà sul palco due ‘Donne guerriere’: Ginevra Di Marco e Gaia Nanni e i loro dialoghi, monologhi, canzoni della tradizione popolare, che racconteranno da Rosa Balistreri a Caterina Bueno a Nilde Iotti. Per gli spettacoli al Torrione di Santa Brigida, biglietti € 10,00 / € 8.00 (ridotto soci Coop). La prevendita è in corso presso la sede di Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese 10, Empoli) oppure online sul sito Everbrite: per lo spettacolo di mercoledì 6 luglio Donne Guerriere di Ginevra di Marco e Gaia Nanni Qui.

Questi i primi appuntamenti in cartellone di ‘Stasera Esco 2022’ promosso da Comune di Empoli, Giallo Mare Minimal Teatro, il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, l’associazione Empoli Jazz, Libreria Rinascita, e il Centro Attività Musicale (CAM).

Intanto a partire dal 5 luglio 2022, alle 21.30, primo spettacolo teatrale per ragazze, ragazzi e famiglie per le tappe nelle frazioni della rassegna Il Paese dei raccontatori. A Pagnana nei giardini di Piazza Arno prenderà ci sarà la performance della compagnia Catalyst con il Clown Giulivo Baloon show. Il 7 luglio, alle 21.30, il teatro per ragazzi sbarcherà invece al Chiostro degli Agostiniani con uno spettacolo della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, intitolato Buono come il lupo. Spazio poi a ScenograVia il 7 luglio e ancora l’8, il 20 e 21 luglio, alle 18, per le strade di Empoli (prenotazione obbligatoria): le teatranti di Giallo Mare Minimal Teatro proporranno A spasso con Alice.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa