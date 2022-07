Stella Maris, nuovo complesso a Marina di Pisa. Mazzeo: "Un pezzo della Toscana più bella"

"Qui c’è un pezzo della Toscana più bella. Un pezzo di quello che siamo da sempre: terra di accoglienza e civiltà, attenta alle persone più fragili, terra di uomini capaci che accanto all’amore per il lavoro esprimono gesti di grande altruismo". Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, all’inaugurazione del nuovo presidio riabilitativo per piccoli pazienti di 12/36mesi dell’Istituto riabilitativo e residenza sanitaria Fondazione Stella Maris a Marina di Pisa, intitolato a Mario Marianelli, imprenditore del settore conciario, amante dell’arte e benefattore. E proprio alla famiglia di Marianelli il presidente ha rivolto il primo de ringraziamento: "Dopo una vita da grande lavoratore si è messo a disposizione delle nostre comunità dimostrando di essere anche un grande uomo".

Quindi un caloroso ringraziamento alle operatrici e agli operatori: "Con il vostro sorriso e il vostro impegno donate a questi ospiti speciali una vita migliore. Non è semplice donare qualcosa agli altri, voi riuscite a farlo con il sorriso mettendo al centro la persona. Ed è questo l’obiettivo a cui tutti noi dobbiamo tendere e su cui mi impegnerò come uomo prima e come presidente del Consiglio regionale poi".

Il complesso della Fondazione di Marina di Pisa, dopo gli importanti lavori di ristrutturazione e di ampliamento, è ora una struttura tecnologicamente avanzata e sostenibile. È infatti dotata di pannelli solari che consentono di produrre energia per una piccola porzione del presidio, e di un sistema di climatizzazione di nuova generazione. Insomma un complesso "tra i più belli e all’avanguardia della Toscana dove si coglie appieno il senso più profondo della missione di Stella Maris verso le persone con fragilità neuropsichiatrica" ha concluso Mazzeo.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa