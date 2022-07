Sterpaglie in fiamme di notte a Montemurlo

I vigili del fuoco di Montemurlo, sono intervenuti alle 4:30 di lunedì 4 luglio per un incendio sterpaglie lungo via Fratelli Cervi a Montemurlo. Il fuoco ha interessato in parte anche un oliveta adiacente alla ciclabile. Sul posto, oltre ad un’ autobotte in supporto dalla centrale di via Paronese, presenti anche due pattuglie della polizia che hanno interrotto il transito per tutta la durata delle operazioni di spegnimento. Non risultano persone coinvolte né danni a fabbricati.