Teatro, cinema e tombola: Castelfiorentino 'sotto le stelle'

Cinema, Teatro e Tombola sotto le stelle. E mercoledì sera “saldi by night” con i negozi aperti nel centro storico di Castelfiorentino. Proseguono anche questa settimana gli appuntamenti organizzati all’Arena estiva (via XX settembre) dall’associazione Trivia APS, in collaborazione con la Fondazione Teatro del Popolo e il Patrocinio del Comune.

Martedì 5 luglio (ore 21.30) il Cinema Monicelli propone “West Side Story” per la regia di Steven Spielberg. La storia di Romeo e Giulietta ambientata in una moderna metropoli, divisa da razzismo e pregiudizi, e che vede sullo sfondo due gang che lottano per il controllo del territorio. Una storia di amore ostacolata dal fatto di far parte delle due fazioni avverse.

Mercoledì 6 luglio appuntamento con il “Teatro fuori dal teatro” e lo spettacolo per bambini “L'accento sulla A”. Favole, novelle e filastrocche di Gianni Rodari raccontate, musicate e cantate dalla compagnia Matuta Teatro. In contemporanea, sempre mercoledì sera, avvio di “Castello Summer” con i “Saldi by night”: una serata all’insegna dello shopping che sarà accompagnata da aperitivi e musica nelle vie del centro cittadino (con dj set) e da cene all’aperto organizzate dai ristoratori locali. In Piazza Gramsci sarà allestito un chiosco dove sarà servita una birra artigianale, ed è inoltre prevista una esibizione di fitness e la presentazione di alcuni corsi organizzati da una palestra del territorio.

Giovedì 7 luglio un classico per tutti gli appassionati del genere: la “Tombola”, che non mancherà di riservare generosi premi e qualche battuta “mordace” abbinata ai numeri estratti.

Sabato 9 luglio una nuova proposta cinematografica al chiaro di luna: “Freaks out”, la storia di quattro amici (Matilde, Cencio, Fulvio e Mario) che lavorano in un Circo gestito da Israel. Una vicenda ambientata a Roma nel 1943, occupata dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale, luogo da cui cercheranno di fuggire.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa