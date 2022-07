Tentata rapina in una farmacia a Pescia, arrestato 39enne

I carabinieri di Montecatini Terme, hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne italiano, residente a Pescia, ritenuto responsabile di tentata rapina e danneggiamento aggravato in danno di una nota farmacia del centro cittadino di Pescia.

Nella tarda serata di sabato sera, l’uomo si è presentato davanti la farmacia in questione, ma trovando la porta chiusa a chiave dall’interno e notando che dentro vi era il farmacista di turno, iniziava a sferrare pugni e calci al portone, minacciando ed intimando al farmacista di aprirgli la porta per entrare nell’esercizio commerciale, con lo scopo di farsi consegnare il denaro presente in cassa.

Nonostante la concitazione del momento, l’addetto alla farmacia è riuscito a chiamare immediatamente il 112 e la pattuglia della Stazione Carabinieri di Pescia, che nel frattempo stava preventivamente pattugliando la zona come di consueto accade nelle ore serali del week-end, la quale è immediatamente intervenuta.

L’arrivo dei militari ha infatti evitato che l’uomo riuscisse ad entrare all’interno della farmacia sebbene avesse già danneggiato irreparabilmente il portone dal quale si erano distaccati dei pannelli di legno.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Prato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.