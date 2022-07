Torna a San Donato la Festa de l’Unità di Vinci

Torna dall’8 al 17 luglio la Festa de l’Unità di Vinci, immersa fra le colline, gli olivi e i vigneti del panorama suggestivo di San Donato, organizzata dal Partito Democratico di Vinci.

«Siamo arrivati alla ventesima edizione della Festa de l’Unità. Un traguardo da festeggiare, raggiunto grazie al lavoro di tantissimi volontari che nel corso del tempo hanno trovato a San Donato una casa dove condividere insieme e a compagni e amici idee, passioni e la voglia di stare insieme- commenta Daniele Vanni, segretario comunale del Pd di Vinci-La Festa de L’Unità di San Donato rappresenta per noi una tradizione e un grande momento di socializzazione. Viviamo tempi difficili: stiamo assistendo a un’atroce guerra in Europa. Il nostro pensiero va a chi sta soffrendo, non c’è futuro senza pace. Per questo il nostro partito deve rimanere a fianco di associazioni come Anpi e Aned, con cui condividere progetti e attività».

L’apertura venerdì 8 luglio, in programma una serata musicale, sabato 9 dibattito “Dove hai preso il tuo Coltan” ospiti le Donne dem e le associazioni Mediterraneo, Siamo noi e SafariNjema; domenica 10 luglio proiezione della partita degli Europei di calcio femminili Italia-Francia.

Lunedì 11 luglio dibattito sul fine vita con i Giovani democratici e la senatrice Caterina Biti; martedì 12 luglio Planetario a cura dell’osservatorio San Giuseppe; mercoledì 13 luglio musica con Fabrè; giovedì 14 luglio la giunta comunale di Vinci incontra i cittadini; venerdì 15 luglio la dama di birra a cura dei Gd di Vinci; sabato 16 iniziativa con l’Anpi di Vinci e domenica 17 luglio gran finale con la serata dance cin Andrea Raimo dj.

Una delle attrattive di questa festa è certamente l’ottima cucina tradizionale. Per prenotazioni chiamare il 393 8682138, tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 19.30.

