"Un Decameron al tempo del Covid", 100 racconti in un libro

Mercoledì 6 luglio alle ore 21,15, ingresso libero, nuovo appuntamento con i “Dialoghi nel Chiostro”, con la presentazione del libro “Racconti Isolati – Un Decameron al tempo del Covid” di Federighi Servizi Editoriali e letture dal vivo a cura de L’Oranona Teatro.

Nel Convento degli Agostiniani in Certaldo alto, presenteranno il volume Clara Conforti, Assessore alla Cultura del Comune di Certaldo; Gloria Pampaloni di Federighi Editori, Filippo Belli, giornalista. La serata vedrà anche la lettura teatrale dei tre racconti vincitori del contest letterario. Gli attori de L’Oranona Teatro, con le voci di Ilaria Landi, Lucia Succi, Giovanni Pruneti.

Il Comune di Certaldo, paese di Giovanni Boccaccio e comune Bandiera Arancione, lanciò nel maggio 2020 il contest letterario “Racconti isolati – Un Decameron al tempo del Covid”. Furono ricevuti ben 232 racconti, provenienti da tutta Italia ma anche dall'estero, da giovani e pensionati, insegnanti e operai, professionisti, scuole. Tra i racconti, sottoposti al voto di una giuria popolare e di qualità, sono stati premiati un racconto col voto popolare, uno col voto della giuria, uno per la somma delle due votazioni. Un premio speciale è andato alle scuole. L’iniziativa fu organizzata dal Comune di Certaldo in collaborazione con Touring Club Italiano e con il sostegno di Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, Associazione letteraria Giovanni Boccaccio, L’Oranona Teatro, Associazione Polis, Pro Loco Certaldo, Associazione Elitropia, Associazione per gli scambi interculturali.

I migliori 100 racconti sono stati poi raccolti da Federighi Servizi Editoriali in un volume che è stato pubblicato con il contributo di Unicoop Firenze – Sezione Soci Certaldo, Rotary Club Valdelsa e può essere acquistato su https://www.federighieditori.it/negozio/racconti-isolati-un-decameron-al-tempo-del-covid/ e presso Palazzo Pretorio

L’iniziativa i “Dialoghi nel Chiostro” è organizzata dalla Propositura di San Tommaso, dal Museo di arte sacra, con la collaborazione del Rotary club e del Comune di Certaldo. I Dialoghi rappresentano un'iniziativa corale di amici provenienti da realtà pur molto diverse, ma uniti dal condiviso desiderio di instaurare un dialogo autentico e non accademico sulla cultura. La cornice del Chiostro degli Agostiniani, intrisa di memoria, arte ed essenzialità, costituisce l'elemento centrale e paradigmatico dei Dialoghi nel Chiostro, ancora oggi capace di ispirare forza vitale alle conversazioni fra certaldesi.

Fonte: Ufficio stampa