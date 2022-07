Vinci d'estate è jazz: il programma musicale

Le sere d'estate a Vinci risuonano di note jazz. Nel calendario estivo del borgo toscano, che durerà fino a tutto settembre con oltre cento eventi in tre mesi, è in programma a luglio la rassegna “Notti del jazz” dedicata ai talenti di questo genere musicale che si esibiranno live in vari luoghi del territorio.

Dopo la serata di debutto del 29 giugno ad Anchiano che ha visto protagonista Anis Drago nel suggestivo concerto “Solitudo” nella Casa Natale di Leonardo, la kermesse prosegue con altre due date.

Sabato 9 luglio (ore 21) a Villa Reghini, a Sovigliana, il duo Alessandra Sulpasso (voce) e Daniele Gorgone (piano) -accompagnati da Giovanni Benvenuti (sassofoni), Nino Pellegrini (contrabbasso) e Giovanni Paolo Liguori (batteria) - si esibirà in una (ri)lettura di alcune intramontabili canzoni italiane rivisitate in chiave jazz unitamente a svariati standard della tradizione jazzistica (ri)arrangiati con un mood moderno, nonché una personale reinterpretazione dei brani più significativi appartenenti alla musica brasiliana.

Sabato 23 luglio (ore 21) sul palco in Piazza Guido Masi, a Vinci, salirà invece Nico Gori “Young Lions”, quartetto formato da Nico Gori (clarinetto e sax), Sergio Rizzo (chitarra), Francesco Tino (basso elettrico) e Simone Brilli (batteria). Eseguirà brani della tradizione jazzistica americana alternati a composizioni originali del leader Nico Gori, musicista e compositore spesso a fianco di Drusilla Foer nei suoi spettacoli. Non mancheranno incursioni nel mondo sud americano con esecuzione di brani della tradizione brasiliana, dallo “choro” alla “bossa nova”, il tutto condito da un sound molto ricercato e ben arrangiato del quartetto dei “giovani leoni” di cui sono caratteristiche principali l’energia e il grande interplay tra i musicisti che lo compongono.

“La musica è un linguaggio universale che ha la forza di unire le persone e il suo messaggio questa estate si diffonderà in tutta Vinci grazie a questa rassegna di concerti jazz dal vivo, che si potranno ascoltare all'aperto, sotto le stelle, immersi nelle bellezze del nostro territorio. Ringrazio Empoli Jazz per la programmazione proposta” commenta Sara Iallorenzi, vicesindaco di Vinci e promotrice dell'iniziativa.

La rassegna è curata da Empoli Jazz con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Vinci e il patrocinio del Comune di Vinci. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa