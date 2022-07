Campionato italiano Light Boxe, argento per Rocchi

Vittorio Rocchi si consacra come uno dei migliori. Il Team Zero9 di Santa Maria a Monte può essere felice.

Dal 1 al 3 Luglio a Lido di Fermo si sono svolte le gare per attribuire i titoli di campione italiano Light Boxe per le varie categorie in palio. Al torneo hanno partecipato tutti i campioni regionali d'Italia tra cui proprio Rocchi, che il 29 Maggio ha conquistato il titolo toscano a Scandicci.

L'atleta del team Zero9 ha vinto la semifinale e si è preso la finale di Domenica 3 Luglio, contro un avversario difficile.Il match è stato equilibrato e per Rocchi è arrivato un secondo posto, una medaglia d'argento che lo consacra come il secondo migliore pugile in Italia di Light Boxe nella categoria Senior Uomini 90 Kg d’Italia.

Un prestigioso traguardo conquistato grazie al supporto del tecnico Cristian Sion, una grande soddisfazione per il Team Zero9 di Santa Maria a Monte