Bagno a Ripoli: prepagate da 1720 euro per la spesa da Unicoop Firenze alle associazioni di volontariato

Sono state consegnate venerdì primo luglio a Bagno a Ripoli le carte prepagate per un valore totale di 1.720 euro, da parte di Unicoop Firenze alle associazioni che hanno partecipato alle due raccolte alimentari e alla raccolta di materiali per la scuola del 2021.

I contributi sono stati consegnati alle associazioni del territorio di Bagno a Ripoli in base alle famiglie che assistono sul territorio, per un valore totale di € 1720. Nel dettaglio, le card sono state consegnate ai rappresentanti di Associazione Casa Stenone, Caritas San Michele Arcangelo di Grassina e Caritas Antella, Caritas Ponte a Ema e Caritas Parrocchiale Bagno a Ripoli. Erano presenti Lidia Rumi Caritas P. Ema, Annalisa Ciacci Santangelo Caritas Bagno a Ripoli, Lia Marsili e Annalisa Mazzei Caritas Grassina, Miriam Capizzi Casa Stenone Antella, oltre a Rossella Liuti, presidente della sezione soci Coop di Bagno a Ripoli e Alessandro Arrigucci, coordinatore di zona.

Per il Comune di Bagno a Ripoli è intervenuta l’assessora al sociale del Comune, Eleonora François.

Le card serviranno per acquistare quanto necessario per aiutare persone e famiglie in difficoltà sul territorio.

L'importo delle carte si riferisce a quanto raccolto presso i supermercati Unicoop Firenze di Bagno a Ripoli nelle due raccolte alimentari del 2021 e nella raccolta di materiale scolastico promossa a settembre dello stesso anno. Le iniziative avevano riscosso un grande successo e confermato la generosità di soci e clienti verso chi vive una situazione di disagio. Con la donazione delle carte prepagate, la Cooperativa aggiunge a quanto donato dai consumatori una somma che si pone un modo per restituire al territorio quanto derivante dalle maggiori vendite e allo stesso tempo fa sì che il rapporto solidale con le associazioni, già costante lungo tutto l’anno, si arricchisca di una ulteriore donazione.

“Siamo felici di poter consegnare queste card, che in questo momento faranno sentire la vicinanza della Cooperativa e dei suoi soci alle famiglie che si trovano in una situazione di disagio economico. Le card, infatti, rappresentano un'altra tappa dell'impegno della Cooperativa sul territorio, a fianco dei più deboli e delle realtà associative che se ne prendono cura - fanno sapere dalla sezione soci Coop Bagno a Ripoli - Ringraziamo ancora tutti coloro che hanno partecipato alle scorse raccolte alimentari e scolastica e rinnoviamo l'appuntamento perché c'è sempre molto bisogno di momenti di condivisione e solidarietà".

“Nonostante il periodo post pandemia che ha portato con sé anche problemi di tipo economico, i soci Coop hanno continuato a contribuire per soddisfare i bisogni delle persone in difficoltà. Ancora una volta – dichiara l’assessora al sociale del Comune, Eleonora François - il cuore e la generosità di Bagno a Ripoli non si sono tirate indietro. A tutti coloro che hanno dato un contributo e alla cooperativa per questa bella iniziativa, un grazie sincero a nome dell’amministrazione comunale".