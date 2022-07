Biblioteca di Empoli, settimana di appuntamenti al parco di Serravalle

Proseguono a gonfie vele le attività all’aria aperta della biblioteca comunale Renato Fucini al parco di Serravalle e nei giardini delle frazioni della città. Pomeriggi emozionanti con tante cose da fare, da leggere e creare, dedicate alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi e agli adulti.

A raccontare i bellissimi pomeriggi immersi nella natura, il personale della Sezione Ragazzi nel periodo estivo chiusa il lunedì e il giovedì nei consueti spazi, per essere invece aperta e attiva al parco con tante attività dalle 16.30 alle 17.30.

Durante le iniziative è sempre aperto, a partire dalle 16.30, anche il punto prestito con tante proposte di lettura per bambini, ragazzi e adulti.



Dopo le Sferruzzanti del lunedì, giovedì 7 luglio 2022, alle 17.30, L’Ora del Racconto al Parco parlerà di Beehotel: l'albergo delle api. Un pomeriggio in compagnia di tanti libri dedicati a questi piccoli ma formidabili insetti, alla scoperta di un microcosmo importante per la salvaguardia dell’ecosistema.

Per gli adulti, giovedì 7 Luglio, alle 17.30, per il ciclo “Voglia di Legger-si”, ecco un workshop psicologico dal titolo ‘Spegni la luce che mi vergogno. Il ruolo della vergogna nei rapporti di coppia’ condotto da Pierluigi Salvi. A cura di Associazione Logos. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria: Pierluigi Salvi: 338.7060357, associazione.logos@psycoresource.it-



L’ORA DEL RACCONTO AL PARCO. Ecco le letture animate e il punto prestito nei parchi cittadini. Un'iniziativa della Biblioteca comunale "Renato Fucini" di Empoli per portare libri e letture anche nei parchi delle principali frazioni empolesi.

Questa settimana è la volta dei giardini di Piazza Matteotti, mercoledì 6 luglio 2022, alle 17.30. Bambine e bambini, non mancate! Potrete trovare tante proposte al piccolo punto prestito allestito, da prendere, o restituire oppure prenotare. L'orario è dalle 17.30 alle 19.30.



Questo il calendario dei prossimi appuntamenti:

06 luglio - Piazza Matteotti;

13 luglio - Giardino di Monterappoli (via Salaiola)

20 luglio - Giardino di Casenuove (via Val d'Orme);

27 luglio - Parco pubblico di Corniola;

03 agosto - Giardino di Pontorme (via Giro delle Mura nord);

24 agosto - Giardino di Pozzale;

31 agosto - Giardino in Carraia;

07 settembre – Giardino di Ponzano (via Enea Galletti).



Mercoledì 27 luglio ci sarà anche un gradito fuori programma: ad Avane, nella Piazza dei Cavalieri, letture e piccolo punto prestito a lume di Luna. A partire dalle 21,30.

Per informazioni: biblioteca@comune.empoli.fi.it; tel. 0571/757873



Inoltre per l’iniziativa CARO LETTORE, TI SCRIVO che ha riscosso un grande successo e che consiste in tanti racconti scelti e selezionati negli ultimi mesi per essere consegnati nelle cassette postali dei cittadini che hanno voluto regalarsi o regalare questo particolare servizio a domicilio, per chi che non l’avessero ancora fatto e fosse interessato a iscriversi o a regalare l’iscrizione a qualcuno può farlo mandando una email a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure chiamando lo 0571/757840.

Il servizio è completamente gratuito, ma riservato ai cittadini dei comuni della rete interbibliotecaria REAnet

(http://reanet.empolese-valdelsa.it).

Per conoscerne i dettagli. http://reanet.empolese-valdelsa.it/index.php/bacheca-news-empoli/869-caro-lettore-ti-scrivo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa