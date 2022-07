I vigili del fuoco di Pescia sono intervenuti nel Comune di Chiesina Uzzanese in via Livornese di Sopra, nel sottopasso autostradale. Un camion ha urtato il suo carico ed i piloni del cavalcavia. Presente la polizia municipale per i rilievi del sinistro. In attesa dell'arrivo della gru dell'azienda per il recupero e riposizionamento del carico. Non ci sono persone coinvolte