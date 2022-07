Cene all'aperto, cambia la viabilità in via Curtatone e Montanara

Continuano le cene all'aperto in alcuni luoghi della città. Per permettere questa attività e garantire la sicurezza della circolazione stradale e la sicurezza pubblica e privata, si rende necessaria l'adozione di alcuni provvedimenti temporanei alla viabilità cittadina, dal giovedì alla domenica, in fasce orarie specifiche e fino al 30 settembre 2022.



Entrando nel dettaglio, come stabilito con ordinanza 336 del 4 luglio 2022, dalle ore 19 alle 24 dei giorni dal giovedì alla domenica, fino al 30 settembre 2022, in via Curtatone e Montanara, nel primo tratto compreso tra via Palestro e via Ricasoli, sono in vigore divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa