Cento anni di storia del Limite e Capraia in un libro presentato in Consiglio regionale

Un libro, quello di Edoardo Antonini e Carlo Fontanelli, per raccontare – in occasione del centenario della nascita - la società calcistica U.S. Limite e Capraia Asd, attraverso memorie, interviste, aneddoti, foto d’archivio e ricordi, non solo di chi ha giocato nella squadra, ma anche di tutti coloro che hanno respirato quell’ambiente nel corso degli anni.

Un secolo in giallorosso, dal 1920 U.S. Limite e Capraia (Geo edizioni) sarà presentato mercoledì 6 luglio alle 17, in sala Fanfani di palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 - Firenze), dove interverranno Antonio Mazzeo, presidente dell’Assemblea toscana; Enrico Sostegni, consigliere regionale; Maurizio Tramacere Falco, presidente U.S. Limite e Capraia; Alessio Michelucci, vicepresidente U.S. Limite e Capraia; Alessandro Giunti, Sindaco del Comune di Capraia e Limite. Saranno presenti gli autori.

Il volume permette di attraversare la storia della società, a partire dagli albori e dai campionati in prima divisione nel dopoguerra e dalla formazione giovanile tra gli anni Cinquanta e Settanta, sotto la guida dell’indimenticato Mauro Cecchi, cui è dedicato il campo sportivo di Limite sull’Arno, fino ad arrivare ai giorni nostri, quindi agli investimenti nel settore giovanile e nelle strutture.