Cinema all'aperto, a Empoli torna la rassegna estiva sotto le stelle

Si torna a sognare sotto le stelle con la rassegna cinematografica all’aperto. L’estate empolese entra nel vivo, il cartellone ‘Stasera Esco’ edizione 2022 è soltanto all’inizio e non è l’unica opzione per trascorrere le calde sere in città all’aperto. Torna infatti il cinema all’aperto, a ingresso gratuito, da vivere al Parco Mariambini e nei giardini delle frazioni empolesi. Un cartellone di film imperdibili per tutte le fasce di età che terranno compagnia ad appassionati e curiosi, da agosto a settembre 2022.

La rassegna cinematografica è stata realizzata dal Comune di Empoli in collaborazione con l’associazione di promozione culturale Arci Empolese Valdelsa per dare la possibilità a chi vorrà di lasciarsi emozionare dal grande schermo, immersi nelle aree verdi a partire dal parco a due passi dal centro storico e vicinissimo a numerosi parcheggi.

"Il cinema estivo è la proposta culturale che offriamo a chi rimane in città ad agosto e spesso cerca un’alternativa valida per trascorrere le serate all'aperto, magari in buona compagnia. Vale per gli adulti come anche per i ragazzi e le famiglie. Crediamo in questo cartellone e in questa offerta, tant'è che, e dopo il successo delle edizioni precedenti, quest'anno abbiamo deciso di proporre ben 10 date. L'accesso alle proiezioni è gratuito, il calendario racconta di titoli per tutti i gusti e le età con un occhio di riguardo per le famiglie. Fra le location, confermatissimo il Parco Mariambini, uno spazio verde nel cuore di Empoli, con un ampio giardino che si presta perfettamente a questa attività. Ovviamente senza dimenticare le frazioni", ha affermato Giulia Terreni, assessore alla cultura del Comune di Empoli.

Cinema all'aperto Empoli, il programma

Nel dettaglio, ecco la programmazione completa del cinema estivo empolese. Gli spettacoli inizieranno alle 21.30.

Si comincia da Pagnana, lunedì primo agosto, con il film Piuma (regia di Rooan Johnson, commedia), zona verde adiacente Piazza Arno; venerdì 5 agosto, Dolittle (regia di Stephen Gaghan; commedia, fantastico) al Parco Mariambini; lunedì 8 agosto, La forma dell’acqua (regia di Guillermo del Toro; fantastico, sentimentale, drammatico) Parco Mariambini; venerdì 12 agosto, L’uomo in più (regia di Paolo Sorrentino, drammatico), Parco Mariambini; mercoledì 17 agosto, Il viaggio di Yao (regia di Philippe Gadeau, commedia), Parco Mariambini; venerdì 19 agosto, Capitan Mutanda (regia David Soren, animazione), Parco Mariambini; lunedì 22 agosto, Il complicato mondo di Nathalie (regia di David e Stephane FoenKinos, commedia, drammatico) Parco Mariambini; lunedì 29 agosto, a Monterappoli, Berlinguer ti voglio bene (regia di Giuseppe Bertolucci, commedia, grottesco), giardino ex asilo comunale Monterappoli, via Salaiola; mercoledì 31 agosto, Circolo S.Andrea, Come un gatto in tangenziale - Ritorno A Coccia di Morto (regia di Riccardo Milami, commedia); venerdì 2 settembre, Tutta la vita davanti (regia di Paolo Virzì, commedia), via De Sanctis angolo Circolo Arci Cascine.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa