Controlli in zona stazione a Pisa, identificato 25enne ricercato

Pomeriggio di controlli quello di ieri nella zona della stazione di Pisa, al fine di prevenire microcriminalità e spaccio. Sul posto la due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato, in sinergia con la Polizia Municipale.

Identificate complessivamente 77 persone, 35 veicoli e 7 esercizi commerciali controllati. Tra le persone controllate in viale Gramsci anche un 31enne, nordafricano destinatario della misura del Daspo urbano emessa nei suoi confronti dal questore di Pisa nei mesi scorsi, vietandogli di frequentare la zona della stazione. Per la violazione, il 31enne è stato accompagnato in questura e denunciato. Trovato inoltre dalla polizia un 25enne ricercato per un procedimento penale a suo carico, per reati contro il patrimonio, presso la procura della Repubblica di Cremona. Identificato durante il controllo di un'auto, sulla quale viaggiavano 4 persone di nazionalità rumena, il giovane è stato accompagnato in questura per la notifica degli atti giudiziari per cui era ricercato.