Donne guerriere, Empoli in rosa con Ginevra di Marco e Gaia Nanni

Alle "Donne guerriere" del nostro tempo rendono omaggio Ginevra Di Marco e Gaia Nanni. Due grandi, amate interpreti – in un certo senso anche loro delle combattenti perché donne operaie, militanti della parola e della canzone – saranno domani alle 21.30 a Empoli al Torrione di Santa Brigida - per raccontare Rosa Balistreri a Caterina Bueno, a Nilde Jotti. Uno spettacolo intimo coinvolgente: dialoghi, monologhi e canzoni inedite e della tradizione popolare, da cui è ancora importante attingere per l’affermazione, oggi più che mai necessaria, di una cultura alternativa a quella dominante.

Da un’idea di Francesco Magnelli, drammaturgia della brava Manuela Critelli e Gianfranco Pedullà, che ne cura anche la regia. Le musiche originali e drammaturgia musicale di Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori.

Lo spettacolo è dedicato a tutte le donne che creano e ricreano simbolicamente la vita. Si tratta del primo grande evento della rassegna Il paese dei raccontatori, a cura di Giallo mare Minimal Teatro, che si inserisce nell’ampio cartellone di iniziative promosse dal Comune di Empoli.

Ingresso € 10,00 / € 8.00 (ridotto soci Coop) prevendita su Everbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-donne-guerriere-371208012157 .

Al Torrione si Santa Brigida in programma inoltre: lunedì 11 luglio Paolo Hendel in La giovinezza è sopravvalutata, evento inserito nella rassegna Riprendiamoci la scena, teatro e musica in giro per la Toscana promossa da Cesvot¸ martedì 12 luglio Lella Costa presenta Se non posso ballare, spettacolo ispirato a Il catalogo delle donne valorose di Serena Dandini e mercoledì 20 luglio Lodo Guenzi in Uno spettacolo divertentissimo che non finisce con un suicidio.

Per questi spettacoli biglietti: € 10,00 / € 8.00 (ridotto soci Coop). La prevendita è in corso presso la sede di Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese 10, Empoli) oppure online sul sito Everbrite.

Per lo spettacolo di Hendel, promosso da Cesvot per l'iniziativa “Riprendiamoci la scena”, l’ingresso gratuito, ma bisogna prenotare inviando una email a info@giallomare.it indicando nome, cognome, numero di telefono

Stasera alle 21.30 a Pagnana lo spettacolo per famiglie Clown Giulio baloon show, della compagnia Catalyst.

Giovedì 7 luglio alle 21.30 sempre per i bambini al Chiostro degli Agostiniani la bella produzione di Giallo Mare Minimal Teatro Buono come il lupo di Renzo Boldrini con Tommaso Taddei e Giovanni Mancini, regia Giovanni Guerrieri con le musiche originali eseguite dal vivo da Tommaso Novi.

Età consigliata dai 5 anni. Ingresso gratuito.

Giovedì 7 e venerdì 8 luglio per le vie del centro di Empoli per ScenograVia in programma A spasso con Alice con ritrovo alle 18. Uno spettacolo itinerante, originale e innovativo. Gli spettatori, che avranno come scena di partenza il Chiostro degli Agostiniani, indosseranno delle cuffie collegate in wi-fi con le quali ascolteranno le voci degli attori sia dal vivo che registrate, musiche, rumori mentre in giro per il centro incontreranno alcuni dei personaggi di Alice nel paese delle meraviglie. La regia è di Vania Pucci, le attrici sono Maria Teresa Delogu, Rossella Parrucci, Beatrice Bonsignori, Diletta Landi e Sharon Iozzi.

Per informazioni sugli spettacoli si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it.

Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.

