I vigili del fuoco della comando di Prato sono intervenuti questa notte, alle 01.20, per un incendio che ha coinvolto due automobili ed un motorino nel comune di Prato, in via Berruti in zona via Filzi. Sul posto la squadra della centrale e l'autobotte per un totale di 7 vigili del fuoco impiegati. Sono intervenute anche due pattuglie della Polizia di Stato. Non risultano persone coinvolte.