Estate a Capraia Fiorentina, dalla tombola al cinema sotto le stelle

Ricco cartellone di iniziative nel mese di luglio a Capraia Fiorentina con “Estate a Capraia Fiorentina”, dal 7 al 29 luglio tanti gli eventi in programma con musica, animazione e laboratori per bambini, cinema all’aperto, spettacoli, presentazione di libri, tombola e un punto ristoro a cura del Comitato Capraia in Festa e Pro Loco.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Capraia e Limite, in collaborazione con le associazione del territorio.

"Un cartellone molto variegato, hanno detto l’assessore alla cultura Rosanna Gallerini e l’assessore allo sport Gabriele Paci, con la volontà di abbracciare una larga platea di pubblico. Non solo la possibilità di trascorrere serate all’aria aperta con tante iniziative volte alla conoscenza e alla promozione del territorio, ma con la voglia di coinvolgere i cittadini per far vivere momenti di comunità dopo anni difficili a causa delle limitazioni imposte dal Covid. Un gioco di squadra, grazie a tutte le associazioni coinvolte, che ci ha permesso di realizzare un bel programma e che ci auguriamo possa essere di gradimento anche per i turisti presenti sul nostro territorio".

"Il 2022 è l'anno della vera ripartenza e, come Pro Loco, con il Comune, abbiamo cercato una collaborazione ancora più stretta con le associazioni, a partire da Capraia in Festa, un punto di riferimento da oltre 20 anni, i circoli, e Cammini d'Arte, che ci aiuterà assieme alle sorelle Giannotti per la serata del 10 dedicata alla storia del Castello in epoca medievale. Spazieremo dal borgo antico alla zona nuova, garantendo eventi per bambini e adulti nelle varie zone del paese", così Edoardo Antonini presidente Pro Loco Capraia e Limite.

Gli eventi in programma:

Giovedì 7 luglio ore 21, Cinema all’aperto, giardino della scuola “C.Corti” film di animazione “Ballerina”.

Sabato 9 luglio ore 21, presentazione del libro “Il nostro COV-Contatto Oltre il Virus” di Diletta Arzilli e Pietro Lazzeri presso circolo Mcl di via Verdi.

Domenica 10 luglio ore 18.30, “Arcieri e racconti di Capraia medievale” a cura del Gruppo Arcieri della Rocca di Montopoli, la magica Arpa celtica suonata dalla musicista Celeste Canali della Compagnia “ Il circo e la luna”, i racconti delle sorelle Giannotti e laboratori artistici ed esibizione dell’associazione Cammini d’Arte, piazza Pucci e Castello di Capraia Fiorentina.

Giovedì 14 luglio ore 21, Cinema all’aperto, giardino della scuola “C.Corti” film di animazione “Le famose invasioni degli orsi in Sicilia”.

Venerdì 15 luglio ore 21, “Tombola solidale”, piazza Dori, a cura dell’associazione Santa Grania.

Sabato 16 luglio ore 18, passeggiata al Leccio della Valicarda e spaghettata finale al circolo Arci di via Allende.

Domenica 17 luglio ore 21, Concerto Orchestra da Camera dell'Orchestra Metropolitana, dirige il maestro Giuseppe Lanzetta, piazza Pucci.

Lunedì 18 luglio ore 21, presentazione dei libri “ Trilogia Maledetta del Giglio”di Fausto Meoli presso circolo Mcl di via Verdi.

Martedì 19 e mercoledì 20 luglio ore 21, giochi per bambini , piazza Madre Teresa di Calcutta, presentazione by Mirko.

Giovedì 21 luglio ore 21, spettacolo di “Circo Ribalta” per adulti e bambini, piazza Madre Teresa di Calcutta.

Venerdì 22 luglio ore 21.30, “Mastisciò 2.0” scherzi telefonici e spettacolo di arte varia, piazza Madre Teresa di Calcutta.

Sabato 23 luglio ore 21.30, cover dei “Cugini di Campagna”, musica anni ’70, ’80, piazza Madre Teresa di Calcutta.

Venerdì 29 luglio ore 21, “Tombola solidale” a cura dell’ associazione Santa Grania, piazza Dori.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa