Fermato alla stazione di Empoli, doveva scontare una pena per droga: arrestato

I carabinieri di Empoli nei giorni scorsi hanno arrestato un 26enne nigeriano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo, controllato nei pressi della stazione ferroviaria empolese in compagnia di altri connazionali, è stato portato in caserma per ulteriori approfondimenti sulla sua identità, dove è emerso che pur essendo residente nella provincia di Pisa, di fatto era da tempo senza fissa dimora.

Sul suo conto è risultata pendente, inoltre, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nello scorso aprile dal Tribunale di Pisa per reati in materia di stupefacenti. È stato quindi arrestato e trasportato nel carcere di Sollicciano. La sua posizione è ora al vaglio dell’A.G. e sarà valutata nel corso del successivo processo, dove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore dell’indagato.