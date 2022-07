Frontale a Pescia: muoiono padre e figlio, tre i feriti

Due persone, padre e figlio, sono morte ieri notte dopo essere rimaste coinvolto in un incidente avvenuto nel comune di Pescia, in Via Romana. Due auto, un suv e una utilitaria, si sarebbero scontrate frontalmente, intorno alle ore 23. In totale sono 5 e persone coinvolte.

Una di loro è rimasta incolume, in ospedale una donna di 63 anni e una bambina di 12, mentre due uomini, padre figlio, di 67 e 26 anni, sono morti sul posto. I feriti, da quanto appreso, non sarebbero in pericolo di vita.

Sono intervenuti i soccorsi, la polizia stradale e i carabinieri, oltre ai vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre gli occupanti delle auto rimasti bloccati all'interno. Al momento si sta ancora facendo chiarezza sulla dinamica dell'incidente.