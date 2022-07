Minaccia il suicidio su Facebook, salvata dai carabinieri

Aveva scritto su Facebook una frase inequivocabile: “Addio mondo crudele”. A scoprirlo ieri notte un amico, che ha chiamato i carabinieri e ha avviato le ricerche per salvarla.

Una cinquantenne della provincia di Livorno ha minacciato il suicidio. Un amico ha chiamato i carabinieri, che non sapevano dove si trovasse la donna. Hanno incrociato una serie di dati, reperiti anche attraverso i social network, individuando i luoghi frequentati dalla donna. Proprio all’interno di uno di questi, un’abitazione della provincia, una pattuglia l’ha rintracciata, fortunatamente prima che fosse troppo tardi.

La donna, infatti, aveva chiuso le finestre e aperto il gas. L’ambiente era già quasi saturo. I militari sono prontamente entrati nell’abitazione ed hanno tratto in salvo la donna. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, ed un’ambulanza che ha accompagnato la donna in ospedale.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).