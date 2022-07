Montespertoli, chiude il centro d’aiuto per animali selvatici. Raccolta fondi per le ultime spese

"La struttura chiude, siamo arrivati al capolinea. Anche con tutti i vostri meravigliosi sforzi, il vostro sostegno, le vostre donazioni, il vostro cuore e l'aiuto straordinario della Banca di Cambiano, non ce l'abbiamo fatta".

Il Cras Semia, l’associazione, con sede a Montespertoli, in provincia di Firenze, che si occupa del recupero di animali selvatici bisognosi di cure, annuncia la chiusura del centro con un messaggio sulla piattaforma GoFundMe.

"Da oggi - scrive l’organizzatrice, Donatella Gelli - non sarà più possibile ricoverare nuovi animali in difficoltà. Dobbiamo pensare a quelli che sono già dentro e purtroppo dobbiamo fare i conti con i pochissimi soldi rimasti che serviranno per mantenere in vita i degenti".

"Per problemi burocratici che operano al di là delle nostre possibilità - spiega - non stanno arrivando le sovvenzioni per poter accogliere nuovi pazienti e per mantenere in essere la struttura".

"Vi chiediamo - conclude - un ultimo sforzo per portare alla liberazione tutti i pulcini e i cuccioli presenti nei prossimi due mesi".

La raccolta fondi, arrivata a 2.800 euro, è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/ci-arrendiamo-il-cras-semia-chiude