Montespertoli, torna la cena di beneficenza per AISLA Firenze alla tenuta Le Fonti a San Giorgio

Proseguono gli eventi estivi di AISLA Firenze. Dopo il ritorno a Villa Chellini, è in programma anche quest’anno l’annuale cena di beneficenza per AISLA Firenze alla tenuta Le Fonti a San Giorgio il 13 luglio alle ore 20:00. L’Azienda Agricola e Agrituristica Le Fonti a San Giorgio sorge sul colle di San Lorenzo, nel Comune di Montespertoli, nel Chianti. La proprietà è gestita dalla famiglia Giovannelli, produttori di vino Chianti DOCG ed olio extravergine d’oliva da tre generazioni. Alla famiglia Giovannelli e, in particolar modo a Piera, sempre sensibile alla nostra causa, e anche a Maria Nesi Grassi, anima dell’evento, avvicinatasi ad AISLA dopo la malattia del marito, il ringraziamento di tutta la nostra comunità.

Per info e prenotazioni: 0571609298 e info@lefontisangiorgio.it