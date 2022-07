Giornata fiorentina di full immersion nella cultura per la speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi, oggi in visita alla Galleria degli Uffizi. Pelosi, in questi giorni in Toscana, è arrivata nel celebre museo fiorentino a metà pomeriggio: ad accogliere la Speaker della Camera, negli ambienti dell'auditorium Vasari, è stato il direttore Eike Schmidt. Il tour di Pelosi tra i capolavori del complesso vasariano è durato oltre due ore.