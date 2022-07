Navette gratuite tra le frazioni di Altopascio, torna il servizio estivo

Daniel Toci, vicesindaco di Altopascio

Torna il servizio navette gratuite attivo anche nel periodo estivo. Con la chiusura delle scuole, infatti, l’amministrazione D’Ambrosio ha deciso di mantenere in funzione il servizio di trasporto pubblico gratuito nei mesi di luglio e agosto per le tratte Marginone-Spianate-Altopascio e Badia Pozzeveri-Altopascio.

"La conferma di questo servizio anche per quest’anno è un fatto per niente scontato - commenta il vicesindaco con delega ai trasporti e all’ambiente, Daniel Toci -. Si tratta infatti un costo non indifferente per l’amministrazione comunale, ma questo servizio è tra quelli ritenuti indispensabili, perché va a dare una risposta diretta e concreta alle persone e offre un'opportunità di mobilità ad un'utenza debole, penso soprattutto agli anziani delle frazioni, che in mancanza di servizi pubblici alternativi hanno così garantita la possibilità di spostarsi sia per andare a fare la spesa che per andare in farmacia, alle poste, dal dottore o al mercato".

Fino alla metà di settembre, quindi, la mattina del giovedì (giorno di mercato) e del sabato i cittadini potranno continuare a spostarsi gratuitamente: tante comode fermate per raggiungere il centro, i servizi postali, i punti vendita e anche i presidi socio-sanitari di Altopascio e del Turchetto. Con il ritorno a scuola degli studenti, le tratte torneranno ad essere attive tutti i giorni, dal lunedì al sabato.

Per la linea 1 (Badia Pozzeveri) l'orario di partenza è alle 9.30 da Altopascio, piazza Umberto, con arrivo all'Asl del Turchetto, in piazza Nenni, alle 9.55. Invece per il giro di ritorno: 12.20 da piazza Nenni e arrivo alle 12.45 ad Altopascio, in piazza Umberto.

Per la linea 2 (Marginone-Spianate-Altopascio) l'orario di partenza è alle 8.40 da Torre Salese, con arrivo alle 9.20 in via delle Cerbaie (Conad) ad Altopascio; il ritorno, invece, è dalla Conad di Altopascio (ore 11.25) con arrivo a Torre Salese previsto per le 11.58.

Per informazioni è possibile contattare il Club – Consorzio Lucchese Bus, 0583.517602; oppure il Comune di Altopascio, 0583.216455.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa