Palio del Cuoio, ripartenza di successo: "La gente ha risposto alla grande"

Dopo due edizioni di stop forzato causa Covid, il Palio del Cuoio si è ripreso la scena a Ponte a Egola, terra di tradizione proprio del cuoio. Alla fine a trionfare è stato il rione Le Fornaci, che ha vinto tre caratelli su cinque: il caratello over 40, la novità del caratello rosa (dedicato alle donne) e il caratello grande; il caratello piccolo è andato al rione Il Ponte e quello intermedio al rione Giuncheto. Ma a parte le singole affermazioni, a vincere complessivamente è stata la socialità intrinseca del Palio del Cuoio, che ha animato le settimane prima delle corse con tantissime e molto partecipate iniziative, fino all’evento clou di domenica 3.

Un successo, a sentire le parole di Massimo Ciardelli, presidente del comitato che organizza il Palio: "È andata bene sia tutta la preparazione che la sfilata e poi il Palio – sottolinea con orgoglio -. La gente ha risposto alla grande e questo si dimostra con un semplice dettaglio: domenica sera, in occasione del Palio, ho visto in piazza Guido Rossa le tribune piene come non mai, nemmeno nel pre Covid". Nella gara finale – quella del caratello grande – ci sono stati anche alcuni momenti concitati, risoltosi poi civilmente: "C’è stato un fraintendimento al via, perché da regolamento bisogna partire dopo lo sparo con la pistola. Dopo una lunga discussione, abbiamo però visto dai filmati che il rione che ha vinto – Le Fornaci – era comunque partito dopo lo sparo e tutto si è risolto in maniera pacifica". E quindi adesso è tempo di guardare al 2023: "Voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita dell'evento. Parto dai rionali, poi l'amministrazione comunale e San Miniato Promozione. Ringrazio tutti gli sponsor, dalle concerie agli artigiani ai commercianti. Un ringraziamento particolare per il contributo alla Fondazione CRSM, un riconoscimento alla nostra attività sul territorio. Siamo già al lavoro per fare ancora meglio il prossimo anno".

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione - Ufficio stampa