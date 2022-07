Riconosciuto al bar da due carabinieri fuori servizio: arrestato un 27enne

A Cecina, nella trascorsa nottata, due carabinieri, liberi dal servizio in un bar della cittadina tirrenica, hanno riconosciuto un 27enne, destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere emessa a marzo 2022 dal GIP di Livorno in ordine ai reati di rapina, commessa nell’ottobre 2020 ai danni dell’ufficio postale di Sassetta, furto aggravato e violenza privata. L’uomo, bloccato dai militari, è stato arrestato ed accompagnato presso la casa Circondariale di Livorno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.