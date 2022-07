San Miniato, va in pensione l’operaio comunale Pietro Ippolito

Il 1 luglio scorso è stato il primo giorno da pensionato per Pietro Ippolito. 58 anni, originario di Cerreto Guidi, ha iniziato a lavorare giovanissimo come artigiano, settore dove è rimasto per 20 anni, per essere poi assunto, nel 2000, al Comune di San Miniato come autista di scuolabus. Dal 2013 il suo impiego al magazzino comunale è cambiato, divenendo addetto alla manutenzione, un ruolo che ha mantenuto fino ad oggi.

"Ringrazio Pietro per la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni di servizio al nostro Comune, con grande serietà a professionalità – dichiara il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Con il suo impegno ha contribuito a creare un ottimo gioco di squadra in un ambito, com’è quello del magazzino comunale, dove il lavoro di gruppo è fondamentale per far fronte a tutte le necessità, un servizio essenziale per i cittadini, e un nostro punto di forza che cerca di rispondere alle tante esigenze di un territorio vasto come il nostro. Desidero quindi rivolgergli un sincero ringraziamento per gli anni trascorsi nella casa comunale al servizio della nostra comunità e augurargli da parte di tutta l’amministrazione un buon proseguimento per questa nuova fase della sua vita”.