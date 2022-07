Siccità, Capecchi (Fdi): "Cosa aspetta Giani a chiedere al Governo lo stato di calamità?"

“Cosa aspetta il presidente Giani a chiedere al Governo lo stato di calamità per la Toscana? Aspetta che i nostri produttori agricoli siano definitivamente in ginocchio? Che i raccolti vadano definitivamente persi e si arrivi al razionamento dell’acqua? Le regioni del Centro-nord Italia, che nelle scorse settimane avevano emanato provvedimenti regionali hanno ricevuto finanziamenti da Roma per affrontare la grave siccità che sta attanagliando il Paese. La Toscana è, invece, ancora ferma alle valutazioni mentre si registrano temperature più alte di quelle dell’estate 2003 e scarsità di piogge come nel 2012, l’anno più siccitoso per la nostra regione: siamo nel mezzo di una tempesta perfetta! Abbiamo chiesto che l’assessore Monni venga a riferire in Consiglio regionale, nell'attesa, intanto, domani, su nostra richiesta, in Commissione Ambiente e Territorio si terrà l’audizione dell’Autorità idrica toscana, che ha, per legge, la competenza di monitorare la localizzazione e la quantificazione delle criticità nel sistema idrico ed acquedottistico regionale. L’Autorità idrica ha fatto sapere come la situazione delle falde idriche sia molto critica” dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio.