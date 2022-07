Abc scommette ancora su Alessandro Pucci, alla quarta stagione in campo

Il primo tassello dell’Abc Solettificio Manetti 2022/2023 è un carico da novanta: Alessandro Pucci. Alla sua quarta stagione in maglia gialloblu, Alessandro ha deciso di proseguire la sua avventura laccata Abc e anche per il prossimo campionato rappresenterà uno dei pilastri del team a disposizione di coach Walter Angiolini. Esperienza da vendere e puro talento per un giocatore davvero di lusso per questa categoria, doti ampiamente dimostrate nelle tre precedenti stagioni.

“Quando ho parlato con la società, trovare l’accordo anche per il prossimo anno è stato pura formalità – racconta Alessandro -. A Castelfiorentino ho trovato un ambiente in cui sto bene e mi diverto, ed in cui peraltro abbiamo raggiunto buoni risultati a livello sportivo arrivando sempre nei playoff e tra le migliori squadre del campionato, quindi la mia volontà è stata da subito quella di proseguire questo percorso. Ho grande fiducia nella prossima stagione – prosegue – ho avuto modo di parlare anche con Walter (Angiolini) e credo che sia la persona giusta per il progetto della società. Ci tengo infine a salutare Paolo Betti, Samuele Manetti, Giuliano Delli Carri e Gianni Terrosi che, oltre ad essere allenatori e compagni di squadra, sono diventati dei grandi amici. Non solo ottimi tecnici e atleti ma splendide persone con cui abbiamo vissuta una fantastica avventura”.

Ala classe ’92, cresciuto nel vivaio della Mens Sana Siena, la sua prima esperienza senior è stata in C2 a Poggibonsi, con cui ha raggiunto i playoff. Poi il passaggio a Certaldo, dove è rimasto per cinque stagioni tra C1 e C2, negli anni che di fatto hanno rappresentato la sua maturazione dal punto di vista cestistico. Nel 2017 l’approdo alla Virtus Siena e alla storia recente: la vittoria del campionato di C Gold nella stagione 2017/2018 e l’esperienza in serie B nella stagione successiva. Fino all’estate 2019, e al suo arrivo in casa Abc.

